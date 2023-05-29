В Кремле не стали комментировать слова Гладкова о Харькове

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слова губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о присоединении Харькова и Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС .

«Это относится к категории вопросов, связанных с проведением СВО, поэтому я не могу это никак комментировать», — сказал представитель Кремля.

Белгородская область ежедневно подвергается обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, Гладков ранее сообщил, что разу несколько населенных пунктов российского региона находятся под обстрелом. Атаке со стороны Украины подвергся город Шебекино, а также села Новая Таволжанка в Шебекинском районе и Козинка Грайворонского округа.