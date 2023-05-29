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Кремль рассчитывает на сохранение высокой динамики реализации российско-турецких проектов

Кремль рассчитывает, что высокая динамика реализации российско-турецких проектов, в том числе энергетических, после состоявшихся выборов в Турции будет сохраняться. Об этом журналистам в понедельник сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле высказались о реализации российско-турецких проектов
© РИА Новости

"Там и так достаточно высокая динамика в реализации совместных проектов российско-турецких. Конечно, мы рассчитываем на то, что эта динамика будет сохраняться, потому что задачи действительно стоят весьма амбициозные", - сказал представитель Кремля.

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