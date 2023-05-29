Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Как сообщает РИА Новости, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что ДОВСЕ был подписан в 1990 году странами-членами НАТО и государствами, входившими в Организацию Варшавского договора (ОВД, включала СССР и европейские страны социалистического содружества). В 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле стороны подписали обновленный вариант договора, однако адаптированную версию ратифицировали только четыре страны — Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина.

В 2007 году Россия приостановила участие в ДОВСЕ «до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации», а также не начнут добросовестно выполнять требования документа.