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Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Как сообщает РИА Новости, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что ДОВСЕ был подписан в 1990 году странами-членами НАТО и государствами, входившими в Организацию Варшавского договора (ОВД, включала СССР и европейские страны социалистического содружества). В 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле стороны подписали обновленный вариант договора, однако адаптированную версию ратифицировали только четыре страны — Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина.

В 2007 году Россия приостановила участие в ДОВСЕ «до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации», а также не начнут добросовестно выполнять требования документа.

16 мая Госдума приняла закон о денонсации ДОВСЕ. После этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что документ давно утратил свою актуальность для России. В результате теперь ничто не помешает Москве размещать оружие там, где она считает необходимым, в том числе в российской части Европы, подчеркивал он.

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