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Президент Путин подписал закон, позволяющий проводить выборы в России при военном положении

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий проведение выборов на территориях, где введено военное положение. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон о выборах на территориях с военным положением
© РИА Новости

В документе также прописаны меры, которые можно вводить на территории с военным положением. В частности, у правоохранителей появились полномочия задерживать граждан «в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента РФ на территории, на которой введено военное положение».

Кроме того, позволяется принудительно перемешать граждан с таких территорий в места, где военное положение не введено. Также исключена норма о том, что автомобили могут быть задержаны «по основаниям, установленным федеральным законом».

Поправки о проведении выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях при военном положении были внесены в Госдуму 3 мая.

18 мая Государственная дума приняла законопроект о возможности проведения выборов в период военного положения.

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