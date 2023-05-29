Путин подписал закон о выборах на территориях с военным положением

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий проведение выборов на территориях, где введено военное положение. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе также прописаны меры, которые можно вводить на территории с военным положением. В частности, у правоохранителей появились полномочия задерживать граждан «в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента РФ на территории, на которой введено военное положение».

Кроме того, позволяется принудительно перемешать граждан с таких территорий в места, где военное положение не введено. Также исключена норма о том, что автомобили могут быть задержаны «по основаниям, установленным федеральным законом».

Поправки о проведении выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях при военном положении были внесены в Госдуму 3 мая.