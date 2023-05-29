Путин денонсировал Договор об обычных вооруженных силах в Европе

"Расширение альянса создало прямые военные угрозы для Российской Федерации. Если в 1991 году в НАТО состояло 16 стран, то сегодня их 31. Прием в альянс Финляндии и заключение ею с США соглашения, которое дает основу для размещения американских сил на финской территории, - серьезнейшая угроза для нашего северо-западного фланга. На пороге вступления - Швеция. Военная инфраструктура блока не просто вплотную приближена к нашим границам - Балтийское море, по сути, теперь является внутренним морем НАТО.



США и европейские страны продолжают накачивать Украину оружием. Сегодня мы не имеем права оставлять без соответствующей реакции ущербные для безопасности нашей страны военно-политические трансформации коллективного Запада. Надежда на то, что наши бывшие партнеры более рационально и взвешенно оценят ситуацию, которую они сами и создали, пересмотрят подходы к европейской безопасности, исчезающе мала. Более того, НАТО взял курс на эскалацию военного конфликта на Украине. Страны НАТО фактически участвуют в боевых действиях на стороне киевского режима. Думающих людей в руководстве блока, похоже, уже и не осталось. Последние факты напрямую свидетельствуют об этом: предоставленные Украине крылатые ракеты Storm Shadow применены по мирному Луганску. Макрон обещает Зеленскому поставку колесных танков и других бронемашин. Шольц - "Леопарды", "Гепарды" и прочее. Видимо, забыли, как горели их предшественники на полях под Курском и Орлом.



Наше оружие - это законодательная инициатива, направленная на то, чтобы ребятам на передовой было легко и спокойно выполнять задачи, чтобы они были обеспечены всем необходимым, чтобы работала наша военная промышленность, направляя туда все необходимое, чтобы ребята, которые получили ранения, возвращались и проходили курс лечения, и чтобы они становились полноценными членами общества".