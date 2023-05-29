Путин денонсировал Договор об обычных вооруженных силах в Европе
Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Решение, согласно пояснительной записке, принято в связи с тем, что документ "устарел и утратил связь с действительностью".
Договор, заключенный в 1990 году между 16-ю странами НАТО, СССР и его союзниками по Варшавскому блоку, устанавливал ограничения на обычные вооружения - танки, бронемашины, артиллерию, авиацию. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что документ являлся достаточно эффективным для начала 90-х годов инструментом укрепления европейской безопасности. Однако он потерял актуальность "под воздействием масштабных военно-политических изменений, прежде всего связанных с расширением НАТО".
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, представляя позицию президента в Госдуме, подчеркнул, что возможности возвращения к ДОВСЕ в настоящее время нет, альтернативы этому договору можно будет обсуждать после возвращения к нормальным отношениям с Западом. А это возможно, если тот откажется от враждебной политики.
Рябков обратил внимание на то, что сейчас даже формальное сохранение статуса нашей страны как стороны договора вступило в прямое противоречие с интересами национальной безопасности страны. "Его для себя мы уже списали в архив, оставили в прошлом. Что будут предпринимать другие государства - вопрос к ним. Как-то запугать нас теми или иными шагами у них не получится", - продолжил дипломат. По информации МИД, России для полного завершения выхода из соглашения понадобится полгода.
По словам Рябкова, Москва располагает информацией о нарушении положений договора.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Россия многократно предпринимала попытки обновить договор, шла навстречу странам Запада и позволяла проводить проверки на своих объектах. "И сейчас, когда Россия вынуждена денонсировать соглашение, поражает, с каким цинизмом они обвиняют Россию в крушении архитектуры безопасности на континенте, хотя очевидно, что все последние годы НАТО без стеснения двигалось на Восток, наращивало вооружение вдоль границ России. США открывали собственные базы, страны Балтии вообще не подпадали под действие ДОВСЕ. И все это развязывало руки Альянсу", - сказала она.
Для России денонсация ДОВСЕ не несет никаких последствий, добавила спикер.
Североатлантический альянс, несмотря на заявленные цели, оказался "волком в овечьей шкуре", подчеркнул в свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что страны блока разрушили целые государства (Югославию, Афганистан, Ливию, Ирак, Сирию) , а теперь "накачивают киевский террористический режим оружием, дестабилизируют ситуацию в мире".
Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обосновал денонсацию тем, что "у нашей страны должны быть развязаны руки, чтобы дать отпор силам зла". При этом политик ожидает, что после победы России в СВО в новых мировых реалиях на смену ДОВСЕ придут новые документы, поддерживающие стратегический баланс сил.
Прямая речь
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов:
"Расширение альянса создало прямые военные угрозы для Российской Федерации. Если в 1991 году в НАТО состояло 16 стран, то сегодня их 31. Прием в альянс Финляндии и заключение ею с США соглашения, которое дает основу для размещения американских сил на финской территории, - серьезнейшая угроза для нашего северо-западного фланга. На пороге вступления - Швеция. Военная инфраструктура блока не просто вплотную приближена к нашим границам - Балтийское море, по сути, теперь является внутренним морем НАТО.
США и европейские страны продолжают накачивать Украину оружием. Сегодня мы не имеем права оставлять без соответствующей реакции ущербные для безопасности нашей страны военно-политические трансформации коллективного Запада. Надежда на то, что наши бывшие партнеры более рационально и взвешенно оценят ситуацию, которую они сами и создали, пересмотрят подходы к европейской безопасности, исчезающе мала. Более того, НАТО взял курс на эскалацию военного конфликта на Украине. Страны НАТО фактически участвуют в боевых действиях на стороне киевского режима. Думающих людей в руководстве блока, похоже, уже и не осталось. Последние факты напрямую свидетельствуют об этом: предоставленные Украине крылатые ракеты Storm Shadow применены по мирному Луганску. Макрон обещает Зеленскому поставку колесных танков и других бронемашин. Шольц - "Леопарды", "Гепарды" и прочее. Видимо, забыли, как горели их предшественники на полях под Курском и Орлом.
Наше оружие - это законодательная инициатива, направленная на то, чтобы ребятам на передовой было легко и спокойно выполнять задачи, чтобы они были обеспечены всем необходимым, чтобы работала наша военная промышленность, направляя туда все необходимое, чтобы ребята, которые получили ранения, возвращались и проходили курс лечения, и чтобы они становились полноценными членами общества".