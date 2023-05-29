В Госдуме поддержали идею присоединить Харьков к России

Одной войсковой операцией проблему не решить, здесь должен быть комплекс решений. Одной из них, я согласен с Гладковым, — это взятие Харькова. Параллельно с этим нужно решать другие задачи. Мы же Харьков возьмем не сегодня и не завтра, а безопасность нужно обеспечить сейчас же. Нужно принимать экстренные меры в этом вопросе, — сказал Швыткин.