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Лавров прибыл с визитом в Кению

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в понедельник с визитом в Найроби, передает корреспондент ТАСС.

Лавров прибыл с визитом в Кению
© ТАСС

В Найроби у Лаврова ожидаются встречи с политическим руководством страны. В предыдущий раз российский министр был с визитом в Кении в 2010 году.

Ранее в этом году у главы российской дипломатии состоялись два турне по Африканскому континенту. В январе Лавров посетил ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею, а в феврале - Мали, Мавританию и Судан. Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров с 1 по 2 июня примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), которое пройдет в Кейптауне.

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