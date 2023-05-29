В Финляндии допустили раскол ОБСЕ из-за России

Глава финского МИД допустил, что если в 2024 году не будет достигнут консенсус относительно председательства и не будет избрано новое руководство, то грядущий год может стать годом краха ОБСЕ.

В апреле Совет Госдумы принял решение приостановить выплату взносов в бюджет парламентской ассамблеи ОБС) в 2023 году. Такое решение связано с тем, что Россия столкнулась с попытками помешать работе ее делегации в парламентской ассамблее, объяснил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.