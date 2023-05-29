$79.97-0.0285.92+0.04

В Финляндии допустили раскол ОБСЕ из-за России

Из-за отказа России и Белоруссии поддержать председательство Эстонии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), организации грозит раскол. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, пишет «Московский комсомолец».

В Финляндии допустили раскол ОБСЕ из-за России
© Reuters

Глава финского МИД допустил, что если в 2024 году не будет достигнут консенсус относительно председательства и не будет избрано новое руководство, то грядущий год может стать годом краха ОБСЕ.

В апреле Совет Госдумы принял решение приостановить выплату взносов в бюджет парламентской ассамблеи ОБС) в 2023 году. Такое решение связано с тем, что Россия столкнулась с попытками помешать работе ее делегации в парламентской ассамблее, объяснил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

24 марта директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец сообщил, что Россия пока не будет выходить из ОБСЕ. Дипломат заявил, что Москве следует сохранять членство в организации и не уступать платформу конкурентам.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий