Путин поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах

Президент России Владимир Путин поздравил в воскресенье, 28 мая, своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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— Победа на выборах стала закономерным результатом вашей самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики, наглядным свидетельством поддержки турецким народом Ваших усилий по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики, — заявил Путин в поздравлении.

Глава государства поблагодарил Эрдогана за его вклад в развитие российско-турецких отношений и пожелал ему успехов в новом сроке на посту президента республики, передает официальный сайт Кремля.

Эрдоган в воскресенье объявил себя победителем проходящих в стране президентских выборов. Он также заявил, что сейчас получает звонки от лидеров иностранных государств, которые уже поздравляют его с победой.

Голосование во втором туре президентских выборов в Турции завершилось в 17:00 по местному времени, которое совпадает с московским. Официальных результатов еще нет, однако ЦИК заявил, что Эрдоган лидирует по предварительным итогам.