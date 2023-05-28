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Путин поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах

Президент России Владимир Путин поздравил в воскресенье, 28 мая, своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах
©  Администрация президента РФ

— Победа на выборах стала закономерным результатом вашей самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики, наглядным свидетельством поддержки турецким народом Ваших усилий по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики, — заявил Путин в поздравлении.

Глава государства поблагодарил Эрдогана за его вклад в развитие российско-турецких отношений и пожелал ему успехов в новом сроке на посту президента республики, передает официальный сайт Кремля.

Эрдоган в воскресенье объявил себя победителем проходящих в стране президентских выборов. Он также заявил, что сейчас получает звонки от лидеров иностранных государств, которые уже поздравляют его с победой.

Голосование во втором туре президентских выборов в Турции завершилось в 17:00 по местному времени, которое совпадает с московским. Официальных результатов еще нет, однако ЦИК заявил, что Эрдоган лидирует по предварительным итогам.

Кылычдароглу призвал избирателей «не совершать грех» (харам), голосуя во втором туре выборов главы республики за действующего руководителя страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Подобные заявления вызвали резкую реакцию в правящей партии страны.

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