В Госдуме оценили влияние победы Эрдогана на отношения Турции и РФ

«Подходы Эрдогана к осуществлению внешнеполитической линии хорошо известны — прежде всего Турция соблюдает свои национальные интересы, придерживается принципа многовекторности в международных отношениях, стремится выстраивать курс таким образом, чтобы развивать связи и на Западе, и на Востоке, и тем самым, прежде всего, укреплять свои экономические возможности. Экономическая ситуация в Турции не самая простая, но тем не менее турецкая экономика получает значительные выгоды от того, что Турция не рвет отношения ни с одним из тех государств, которые находятся сегодня между собой в сложных отношениях. Она не рвет отношения с Европой, она продолжает сотрудничество с Российской Федерацией, она решает многие вопросы в диалоге с Китайской Народной Республикой. С другой стороны, известно, что она является, например, членом НАТО, а этот блок возглавляется Соединенными Штатами Америки, так что в этом отношении Турция сегодня являет собой наиболее яркий пример такого многовекторного выстраивания своей внешней политики», — добавил он.