Бастрыкин поручил возбудить дело из-за высказываний сенатора Грэма

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний американского сенатора Линдси Грэма . Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ в воскресенье.

Ранее на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским сенатор Грэм заявил, что смерти русских в ходе конфликта на Украине - это "лучшая из инвестиций" Вашингтона.