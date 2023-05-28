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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за русофобских высказываний сенатора Грэма

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний американского сенатора Линдси Грэма. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ в воскресенье.

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за высказываний сенатора Грэма
© РИА Новости

Ранее на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским сенатор Грэм заявил, что смерти русских в ходе конфликта на Украине - это "лучшая из инвестиций" Вашингтона.

"Председатель Следственного комитета России А. И. Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту высказываний американского сенатора об убийстве россиян", - говорится в сообщении.

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