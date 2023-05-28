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Песков заявил, что Запад «ведет войну» против России по всем фронтам

Западные страны фактически «ведут войну» против России, рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Песков рассказал о ведущейся против России войне по всем фронтам
© РИА Новости

«В более широком смысле идет война», - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что западные страны ведут наступление на Россию на всех основных фронтах, в сферах экономики, межгосударственных отношений, а также частной собственности.

По словам Пескова, Вашингтон и Брюссель посягают даже на незыблемые, ключевые институты, на то, что ранее представлялось святым.

Военный эксперт назвал целью Запада и США разорение России

Вместе с тем, отметил пресс-секретарь, Россия не планирует под давлением Запада менять цели и задачи специальной операции на Украине.

Песков констатировал, что поставленные президентом цели будут выполнены.

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