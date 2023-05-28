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Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана

Владимир Путин поздравил азербайджанского президента Ильхама Алиева по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости. Соответсвующее обращение опубликовано на сайте Кремля.

Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана
© ТАСС

"Ваша страна добилась впечатляющих успехов в экономической и социальной областях. Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня", – сообщается в тексте поздравления.

Президент РФ отметил, что российско-азербайджанские отношения вышли на уровень союзнического взаимодействия. По словам Путина, у стран динамично развивается конструктивное двустороннее сотрудничество на различных направлениях.

Вместе с этим российский лидер выразил уверенность, что Баку и Москва способны обеспечить будущее наращивание всего комплекса партнерских связей на благо народов Азербайджана и России. Путин также пожелал Алиеву крепкого здоровья и успехов, а азербайджанским гражданам – счастья и процветания.

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