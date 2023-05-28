Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана

"Ваша страна добилась впечатляющих успехов в экономической и социальной областях. Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня", – сообщается в тексте поздравления.

Президент РФ отметил, что российско-азербайджанские отношения вышли на уровень союзнического взаимодействия. По словам Путина, у стран динамично развивается конструктивное двустороннее сотрудничество на различных направлениях.

Вместе с этим российский лидер выразил уверенность, что Баку и Москва способны обеспечить будущее наращивание всего комплекса партнерских связей на благо народов Азербайджана и России. Путин также пожелал Алиеву крепкого здоровья и успехов, а азербайджанским гражданам – счастья и процветания.