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В Госдуме раскритиковали Подоляка за выдвинутые России требования

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк неадекватен, сообщил в Telegram глава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

В Госдуме раскритиковали Подоляка за выдвинутые России требования
© ТАСС

Так он отреагировал на его заявление об условиях мирных переговоров с Москвой.

По словам парламентария, обозначенные Подоляком «реалистичные условия» урегулирования конфликта вокруг бывшей советской республики, это путь в никуда. Слуцкий считает, что это приведет к затяжному кровопролитному противостоянию.

Украинский режим хочет «вода российских войск с новых российских же территорий и создания буферной зоны на территории России — ядерной державы?», — задался вопросом депутат.

Как указал парламентарий, конструктива в этом «жирный ноль», «если только это не игра на публику и спонсоров в расчете на очередные миллиарды западной военной помощи Киеву». Также Слуцкий отметил, что все цели специальной военной операции будут достигнуты.

Подоляк заявил, что выдвинутые Москвой условия переговоров указывают на «недееспособность» властей России. По его словам, «реалистичным» условием будет вывод российских войск «территории Украины».

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