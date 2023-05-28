В Госдуме раскритиковали Подоляка за выдвинутые России требования

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк неадекватен, сообщил в Telegram глава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Так он отреагировал на его заявление об условиях мирных переговоров с Москвой.

По словам парламентария, обозначенные Подоляком «реалистичные условия» урегулирования конфликта вокруг бывшей советской республики, это путь в никуда. Слуцкий считает, что это приведет к затяжному кровопролитному противостоянию.

Украинский режим хочет «вода российских войск с новых российских же территорий и создания буферной зоны на территории России — ядерной державы?», — задался вопросом депутат.

Как указал парламентарий, конструктива в этом «жирный ноль», «если только это не игра на публику и спонсоров в расчете на очередные миллиарды западной военной помощи Киеву». Также Слуцкий отметил, что все цели специальной военной операции будут достигнуты.