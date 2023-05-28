Путин назвал задачи погранслужбы России вблизи зоны боевых действий

«Отдельная и очень значимая задача — надежное прикрытие рубежей в непосредственной близости от зоны боевых действий», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что пограничники должны обеспечить быстрое прохождение как военных, так и гражданских транспортных средств, а также перевозку грузов, которые поступают в новые регионы России – Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.