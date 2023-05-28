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Путин назвал задачи погранслужбы России вблизи зоны боевых действий

Президент России Владимир Путин в России вблизи зоны боевых действий.

Путин назвал задачи погранслужбы России вблизи зоны боевых действий
© ТАСС

«Отдельная и очень значимая задача — надежное прикрытие рубежей в непосредственной близости от зоны боевых действий», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что пограничники должны обеспечить быстрое прохождение как военных, так и гражданских транспортных средств, а также перевозку грузов, которые поступают в новые регионы России – Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

Президент добавил, что погранслужба должна тесно взаимодействовать с ФСБ, Росгвардией, Вооруженными силами и властями регионов.

Ранее Путин оценил работу правительства России. По его словам, кабинет министров работает «вполне удовлетворительно».

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