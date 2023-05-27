В России отреагировали на гибель военных при атаке дрона на авто Минобороны
Атаками дронов Украина провоцирует Россию на усиление ответных действий, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на гибель военных при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
Ранее стало известно, что дрон-камикадзе атаковал автомобиль «Нива» Минобороны России в Брянской области. Согласно предварительным данным, в результате случившегося погибли двое военнослужащих. На месте работают экстренные службы.
«Атаками дронов украинская сторона провоцирует нас на усиление наших ответных действий. Я думаю, что они не заставят себя ждать», — заявил Джабаров.
Ранее стало известно, что два беспилотных летательных аппарата атаковали нефтеперерабатывающую станцию в Тверской области. Первый дрон врезался в здание маслоцеха, из-за чего произошел взрыв — была повреждена крыша и стена здания. Второй беспилотник, подлетевший примерно через полчаса, упал на землю и взорвался.
В этот же день в Невельском районе Псковской области около деревни Литвиново произошел взрыв. Губернатор региона Михаил Ведерников уточнил, что два беспилотника атаковали административное здание нефтепровода.