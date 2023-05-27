В России пообещали ответить на японские санкции

Министерство иностранных дел России пообещало оценить воздействие новых японских санкций на безопасность и экономику страны и не оставить их без ответа. Об этом говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

«Похоже, Токио поставил для себя задачу вырваться в лидеры антироссийских рестрикций. Продолжаем следить за практической реализацией таких шагов», — говорится в сообщении МИД.

Министерство также сообщило о попытках правительства Японии обвинить Москву в «ядерном шантаже».

«Стремление приписать России отсутствующие намерения применить ядерное оружие в связи с событиями на Украине — не более чем циничные, нечистоплотные спекуляции», — подчеркивается в заявлении ведомства и уточняется, что Москва не меняла подходы к данному вопросу.

В связи с этим МИД призвал Токио обратить внимание на уже размещенное в Европе ядерное оружие США.