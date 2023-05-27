Лавров назвал Украину террористическим государством

Отмечается, что ранее украинские официальные лица позволили себе ряд угроз в отношении президента России Владимира Путина.

«Это террористическое государство, они сами себя вводят в это качество», - подчеркнул Лавров.

Министр пояснил, что любые попытки объяснить и оправдать слова украинских чиновников со стороны Запада не будут приняты во внимание. Он добавил, что западным странам предстоит «отвечать за эти слова».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил ранее, что любая держава имеет право защищать граждан и государственную независимость.