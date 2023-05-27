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Лавров: Украина - террористическое государство

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что Украина фактически является террористическим государством. Об этом пишет ТАСС.

Лавров назвал Украину террористическим государством
© РИА Новости

Отмечается, что ранее украинские официальные лица позволили себе ряд угроз в отношении президента России Владимира Путина.

«Это террористическое государство, они сами себя вводят в это качество», - подчеркнул Лавров.

Министр пояснил, что любые попытки объяснить и оправдать слова украинских чиновников со стороны Запада не будут приняты во внимание. Он добавил, что западным странам предстоит «отвечать за эти слова».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил ранее, что любая держава имеет право защищать граждан и государственную независимость.

Медведев заметил, что защита, при наличии таких оснований как террор и убийства жителей страны, возможна не только на своей территории, но и на других.

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