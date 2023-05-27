Лавров ответил на заявление украинской разведки о Путине как о главной цели

Глава МИД России Сергей Лавров назвал Украину террористическим государством и подчеркнул, что власти Киева сами себя вводят в это качество. Таким образом он ответил на заявление украинской разведки о том, что президент России Владимир Путин является «целью номер один». Соответствующий комментарий министр дал в интервью телеканалу «Россия 1».