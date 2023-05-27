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20 минут назад

Лавров ответил на заявление украинской разведки о Путине как о главной цели

Lenta.ru

Глава МИД России Сергей Лавров назвал Украину террористическим государством и подчеркнул, что власти Киева сами себя вводят в это качество. Таким образом он ответил на заявление украинской разведки о том, что президент России Владимир Путин является «целью номер один». Соответствующий комментарий министр дал в интервью телеканалу «Россия 1».

Лавров ответил на заявление украинской разведки о Путине как о главной цели
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Не сомневаюсь, что кукловоды, которые сидят в Вашингтоне и Лондоне, начинают задумываться о том, насколько эти люди (представители украинской власти — прим. "Ленты.ру") адекватны», — заметил руководитель ведомства.

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Лавров напомнил, что подобные заявления в адрес России со стороны Киева звучали неоднократно, и выразил надежду, что в отношении всех их авторов последуют санкции.

«Слово — не воробей, оно уже вылетело. И Запад должен за эти слова отвечать», — заключил он.

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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