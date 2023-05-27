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Захарова: Эстония пытается легализовать действия по ликвидации советских памятников

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отчуждении участка земли в Нарве, где раньше стоял памятник-танк Т-34, заявила, что Эстония пытается легализовать кощунственные действия по ликвидации советских памятников. Об этом говорится на сайте российского МИДа.

МИД РФ: Эстония пытается легализовать действия по ликвидации советских памятников
© Пресс-служба МИД РФ

«Принудительно отчуждая у муниципальных властей участок земли, на котором располагался данный объект, и переоборудуя его в пограничный пост для «наблюдения за Россией», Таллин фактически пытается легализовать свои кощунственные действия по ликвидации советского мемориального наследия», — заявила она.

Она отметила, что власти Эстонии «открыто попирают права местного населения и разжигают межнациональный конфликт».

Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс подписал приказ о принудительном отчуждении участка в Нарве, где раньше стоял памятник-танк Т-34. 14 апреля сообщалось, что в эстонской Нарве на месте, где ранее стоял советский танк, появилось граффити с цитатой убитого военкора Владлена Татарского.

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