МИД РФ: Эстония пытается легализовать действия по ликвидации советских памятников

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отчуждении участка земли в Нарве, где раньше стоял памятник-танк Т-34, заявила, что Эстония пытается легализовать кощунственные действия по ликвидации советских памятников. Об этом говорится на сайте российского МИДа.

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«Принудительно отчуждая у муниципальных властей участок земли, на котором располагался данный объект, и переоборудуя его в пограничный пост для «наблюдения за Россией», Таллин фактически пытается легализовать свои кощунственные действия по ликвидации советского мемориального наследия», — заявила она.

Она отметила, что власти Эстонии «открыто попирают права местного населения и разжигают межнациональный конфликт».