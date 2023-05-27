$79.97-0.0285.92+0.04

МИД: РФ осуждает провокационные шаги Приштины, подведшие ситуацию к "горячей фазе"

МИД России выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Косово, сообщается на сайте министерства. В заявлении отмечается, что Приштина "не сделала ничего, чтобы отрезвить косовоалбанскую верхушку и добиться от нее выполнения обязательств по брюссельским соглашениям 2013 и 2015 года". Ранее директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Россия продолжит поддерживать Сербию в отстаивании легитимных прав, суверенитета и территориальной целостности. Представитель МИД РФ высказал мнение, что страны Запада избирательно относятся к международному праву, стремятся подменить этот документ "однобокими схемами", которые не учитывают интересы сербского народа, принуждают к признанию независимости Косово. 26 мая президент Сербии Александр Вучич привел армию Сербии в максимальную готовность из-за обострения ситуации в Косово. Утром 26 мая косовские силовики прибыли к зданиям городских администраций четырех муниципалитетов и пытались захватить их. В это время им противостояли местные жители.

МИД: РФ осуждает провокационные шаги Приштины, подведшие ситуацию к "горячей фазе"
© Газета.Ru
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий