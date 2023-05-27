МИД: РФ осуждает провокационные шаги Приштины, подведшие ситуацию к "горячей фазе"

МИД России выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Косово, сообщается на сайте министерства. В заявлении отмечается, что Приштина "не сделала ничего, чтобы отрезвить косовоалбанскую верхушку и добиться от нее выполнения обязательств по брюссельским соглашениям 2013 и 2015 года". Ранее директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Россия продолжит поддерживать Сербию в отстаивании легитимных прав, суверенитета и территориальной целостности. Представитель МИД РФ высказал мнение, что страны Запада избирательно относятся к международному праву, стремятся подменить этот документ "однобокими схемами", которые не учитывают интересы сербского народа, принуждают к признанию независимости Косово. 26 мая президент Сербии Александр Вучич привел армию Сербии в максимальную готовность из-за обострения ситуации в Косово. Утром 26 мая косовские силовики прибыли к зданиям городских администраций четырех муниципалитетов и пытались захватить их. В это время им противостояли местные жители.