В МИД РФ раскрыли планы на будущие отношения с Турцией

Он пояснил, что Турция — крупная держава и влиятельный игрок в регионе. В последние годы эта страна проводит независимую линию по большинству вопросов, чтобы обеспечить прежде всего собственные национальные интересы. Пилипсон считает, что подобный принципиальный подход способствует развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

По его словам, отношения России и Турции в последние годы стремительно развивались, объем товарооборота за прошлый год составил свыше 62 миллиарда долларов.

«Не всем в мире по душе такое эффективное взаимодействие», — подчеркнул он и заявил, что некоторые западные страны предпочитают «разрушать то, что построили другие», так как не в силах повторить успехи России и Турции.

Пилипсон выразил уверенность, что эта деструктивная линия будет продолжена, поэтому Москве и Анкаре необходимо вместе противостоять «потугам враждебных сил».