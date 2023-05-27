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В МИД РФ раскрыли планы на будущие отношения с Турцией

Москва надеется на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество с Турцией. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента Министерства иностранных дел России Юрий Пилипсон, передает РИА Новости.

В МИД РФ раскрыли планы на будущие отношения с Турцией
© ТАСС

Он пояснил, что Турция — крупная держава и влиятельный игрок в регионе. В последние годы эта страна проводит независимую линию по большинству вопросов, чтобы обеспечить прежде всего собственные национальные интересы. Пилипсон считает, что подобный принципиальный подход способствует развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

По его словам, отношения России и Турции в последние годы стремительно развивались, объем товарооборота за прошлый год составил свыше 62 миллиарда долларов.

«Не всем в мире по душе такое эффективное взаимодействие», — подчеркнул он и заявил, что некоторые западные страны предпочитают «разрушать то, что построили другие», так как не в силах повторить успехи России и Турции.

Пилипсон выразил уверенность, что эта деструктивная линия будет продолжена, поэтому Москве и Анкаре необходимо вместе противостоять «потугам враждебных сил».

Издание напоминает, что 28 мая в Турции пройдет второй тур президентских выборов, так как в первом ни один из кандидатов не смог набрать 50% голосов.

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