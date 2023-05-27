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В посольстве РФ ответили на слова США о ядерном сотрудничестве Москвы и Минска

Россия и Белоруссия в условиях развязанной против них гибридной войны имеют полное право делать все необходимое для обеспечения собственной безопасности. Такое заявление сделали в посольстве РФ в Вашингтоне, пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

В посольстве РФ ответили на слова США о ядерном сотрудничестве Москвы и Минска
© ТАСС

До этого президент США Джо Байден негативно высказался о перемещении ядерного оружия РФ на территорию Белоруссии.

Байден отреагировал на перемещение российского ядерного оружия в Белоруссию

Российские дипломаты прокомментировали его высказывание по поводу военно-технического сотрудничества России и Белоруссии. Они отметили, что в данном случае речь идет о попытках двух суверенных государств обеспечить свою защиту теми способами, которые они сочли необходимыми на фоне развязанной против них Вашингтоном «широкомасштабной гибридной войны».

В комментарии сказано, что проводимые Москвой и Минском меры полностью соответствуют международно-правовым обязательствам. В посольстве сослались на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, который ранее заверял, что Москва не собирается передавать Белоруссии ядерное оружие.

«Вашингтону, прежде чем пенять на других, следовало бы заняться самоанализом. Соединенные Штаты на протяжении десятилетий держат внушительный арсенал своего ядерного оружия в Европе», — напомнили дипломаты.

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