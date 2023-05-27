В посольстве РФ ответили на слова США о ядерном сотрудничестве Москвы и Минска

Россия и Белоруссия в условиях развязанной против них гибридной войны имеют полное право делать все необходимое для обеспечения собственной безопасности. Такое заявление сделали в посольстве РФ в Вашингтоне, пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

До этого президент США Джо Байден негативно высказался о перемещении ядерного оружия РФ на территорию Белоруссии.

Российские дипломаты прокомментировали его высказывание по поводу военно-технического сотрудничества России и Белоруссии. Они отметили, что в данном случае речь идет о попытках двух суверенных государств обеспечить свою защиту теми способами, которые они сочли необходимыми на фоне развязанной против них Вашингтоном «широкомасштабной гибридной войны».

В комментарии сказано, что проводимые Москвой и Минском меры полностью соответствуют международно-правовым обязательствам. В посольстве сослались на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, который ранее заверял, что Москва не собирается передавать Белоруссии ядерное оружие.