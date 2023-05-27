В МИД РФ выдвинули предположение об атаке Киева беспилотниками на Кремль

Киев атаковал Кремль беспилотными летательными аппаратами без согласования с западными союзниками. Такое предположение выдвинул заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин, пишет ТАСС.

Он отметил, что эта атака — фактически покушение на президента России Владимира Путина. Галузин считает, что западные страны опасаются возможной эскалации конфликта между Москвой и Киевом, поэтому не могли одобрить такой шаг. Украинские власти пошли на это без согласования с союзниками, уверен он.

«Своими действиями киевский режим еще раз продемонстрировал, что никакие международно-правовые, общечеловеческие и моральные нормы для него ничего не значат», — заявил Галузин.