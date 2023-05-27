$79.97-0.0285.92+0.04

В МИД РФ выдвинули предположение об атаке Киева беспилотниками на Кремль

Киев атаковал Кремль беспилотными летательными аппаратами без согласования с западными союзниками. Такое предположение выдвинул заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин, пишет ТАСС.

В МИД РФ выдвинули предположение об атаке Киева беспилотниками на Кремль
© ТАСС

Он отметил, что эта атака — фактически покушение на президента России Владимира Путина. Галузин считает, что западные страны опасаются возможной эскалации конфликта между Москвой и Киевом, поэтому не могли одобрить такой шаг. Украинские власти пошли на это без согласования с союзниками, уверен он.

«Своими действиями киевский режим еще раз продемонстрировал, что никакие международно-правовые, общечеловеческие и моральные нормы для него ничего не значат», — заявил Галузин.

Он подчеркнул, что западные страны не стали осуждать этот инцидент публично, как и профильные международные организации. При этом Китай, который давно пытается убедить стороны конфликта сесть за стол переговоров, осудил атаку Киева на Кремль, добавил Галузин.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий