Захарова заявила, что Украину и США не интересуют голодающие в Африке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила , что российские представители «сражаются» за включение в зерновую сделку тех судов, которые идут в Африку, тогда как украинская сторона ставит в приоритет наиболее крупные суда, ориентируясь исключительно на финансовую сторону вопроса.

По словам Захаровой, большая часть украинского зерна с августа 2022 года была вывезена в развитые страны Европейского союза. И только 2,5%, если верить официальному представителю МИД РФ, было отправлено в наиболее нуждающиеся страны Африки. Захарова также заявила, что российская сторона в Совместном координационном центре в Стамбуле «сражается» за то, чтобы в «черноморскую инициативу» сначала включали те суда, которые направляются в Африку.