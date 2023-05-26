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Захарова заявила, что Украину и США не интересуют голодающие в Африке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские представители «сражаются» за включение в зерновую сделку тех судов, которые идут в Африку, тогда как украинская сторона ставит в приоритет наиболее крупные суда, ориентируясь исключительно на финансовую сторону вопроса.

Захарова заявила, что Украину и США не интересуют голодающие в Африке
© ТАСС

По словам Захаровой, большая часть украинского зерна с августа 2022 года была вывезена в развитые страны Европейского союза. И только 2,5%, если верить официальному представителю МИД РФ, было отправлено в наиболее нуждающиеся страны Африки. Захарова также заявила, что российская сторона в Совместном координационном центре в Стамбуле «сражается» за то, чтобы в «черноморскую инициативу» сначала включали те суда, которые направляются в Африку.

«Украинские же представители, напротив, настаивают на приоритетной регистрации наиболее крупных судов, ориентируясь только на получение максимальной выгоды. Голодающие в Африке их не интересуют. Как не интересуют и поставки аммиака в Африку для производства столь нужных десяткам миллионов африканских хозяйств удобрений. Россия готова без промедления, в считанные дни, запустить аммиакопровод Тольятти-Одесса, а Киев почти год тормозит это, обставляя все новыми условиями», – сказала она.

Захарова также добавила, что Украина и США «не ставит ни в грош» вопрос обеспечения продовольствия для жителей Африки.

«Мы со своей стороны открыты к откровенному и честному разговору со всеми, в первую очередь с нашими африканскими друзьями, об истинных причинах и виновных создания ситуации, несущей угрозу голода Африке, о том, какие вынужденные препоны нам приходится преодолевать, чтобы обеспечить безусловное выполнение наших международных обязательств по поставкам продовольствия, удобрений и других стратегических товаров тем странам, которые в этом больше всех нуждаются», – заявила официальный представитель МИД РФ.

Ранее МИД России призвал искать альтернативы зерновой сделке.

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