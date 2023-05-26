Путин подтвердил открытость России к диалогу с Украиной

Президент России Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу с Украиной. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщила пресс-служба Кремля.

Такое заявление российский лидер сделал в ходе телефонных переговоров с президентом Бразилии. Однако подчеркнул, что диалог с Украиной заблокирован киевским режимом и его западными спонсорами.

В свою очередь, президент Бразилии Лула да Силва поделился своими впечатлениями от участия в саммите G7, который прошел в японском городе Хиросиме, и изложил свое мнение по поиску путей урегулирования украинского конфликта. Кроме того, лидеры стран выразили уверенность, что российско-бразильское сотрудничество будет и дальше развиваться, пишет сайт Кремля.

22 мая Лула да Силва сообщил, что его разочаровал поступок украинского коллеги Владимира Зеленского. Политик уточнил, что тот не пришел на встречу с ним, которая должна была пройти в ходе саммита G7 в Хиросиме.