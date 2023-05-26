Глава ЦИК Памфилова сообщила, что у нее ларингит

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова после сообщений о своей госпитализации сообщила, что у нее ларингит, но в остальном с ней все в порядке, передает ТАСС.

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«Это просто обычный <…> ларингит, ничего особенного», — рассказала она агентству, добавив, что в понедельник вернется к работе.

Кроме этого источник в ЦИК РФ рассказалРИА Новости, что утром у Памфиловой не было проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что в Москве срочно госпитализировали Эллу Памфилову. Причиной этому послужило то, что у нее пропал голос.

Элла Памфилова представила логотип Единого дня голосования 2023 года, на котором изображена буква V в цветах флага России.