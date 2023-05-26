Правительство прорабатывает запрет транзита польских фур через РФ

Правительство России прорабатывает вопрос запрета транзита фур из Польши через территорию РФ . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кабмина.

Ранее депутаты Госдумы выступили с предложением запретить транзит фур из Польши через территорию РФ в качестве ответа на антироссийскую политику Варшавы. Предполагается, что в случае введения меры Польша лишится «порядка 8,5 миллиардов доходов, получаемых за счет России».