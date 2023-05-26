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5 минут назад

Правительство прорабатывает запрет транзита польских фур через РФ

Елена Прошина

Правительство России прорабатывает вопрос запрета транзита фур из Польши через территорию РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кабмина.

Правительство прорабатывает запрет транзита польских фур через РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Там отметили, что соответствующее обращение направила Госдума.

«В настоящее время ведется проработка вопроса», — добавили в пресс-службе кабмина.

Ранее депутаты Госдумы выступили с предложением запретить транзит фур из Польши через территорию РФ в качестве ответа на антироссийскую политику Варшавы. Предполагается, что в случае введения меры Польша лишится «порядка 8,5 миллиардов доходов, получаемых за счет России».

Политика,Госдума,Правительство РФ,
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