Правительство прорабатывает запрет транзита польских фур через РФ

Правительство России прорабатывает вопрос запрета транзита фур из Польши через территорию РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кабмина.
Там отметили, что соответствующее обращение направила Госдума.
«В настоящее время ведется проработка вопроса», — добавили в пресс-службе кабмина.
Ранее депутаты Госдумы выступили с предложением запретить транзит фур из Польши через территорию РФ в качестве ответа на антироссийскую политику Варшавы. Предполагается, что в случае введения меры Польша лишится «порядка 8,5 миллиардов доходов, получаемых за счет России».