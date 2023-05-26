Путин высказался о будущем России
Будущее есть у всех, только оно разное, а у России оно будет хорошим. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
«Что касается будущего, на самом деле, будущее есть у всех. Только оно разное. Вот это ключевой вопрос. И, уверен, у России будущее хорошее», — заявил Путин.
Президент объяснил причины своей уверенности. По его словам, россияне знают, чего хотят и какими средства нужно добиваться целей. Кроме того, у России огромные ресурсы — прежде всего, человеческие. Отдельно глава государства заявил, что в РФ также есть устойчивая система образования, а у граждан — тяга к знаниям.
Глава государства также заявил, что подавляющее большинство предпринимателей в России показывают, что их интересы связаны именно с Россией. Глава государства подчеркнул, что сегодня бизнес не ограничивается лишь экономической жизнью, а его представители берут на себя огромную ответственность за предприятия, трудовые коллективы, а также города и населенные пункты, где они работают.