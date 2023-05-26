Путин высказался о будущем России

Будущее есть у всех, только оно разное, а у России оно будет хорошим. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

«Что касается будущего, на самом деле, будущее есть у всех. Только оно разное. Вот это ключевой вопрос. И, уверен, у России будущее хорошее», — заявил Путин.

Президент объяснил причины своей уверенности. По его словам, россияне знают, чего хотят и какими средства нужно добиваться целей. Кроме того, у России огромные ресурсы — прежде всего, человеческие. Отдельно глава государства заявил, что в РФ также есть устойчивая система образования, а у граждан — тяга к знаниям.