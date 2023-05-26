В России высказались о возможной причастности Киева к подрыву «Северных потоков»

«Те, на ком лежит основная вина за подрыв "Северных потоков", находятся не в Киеве. Ответственность за это должны нести США, которые в угоду своим экономическим и геополитическим интересам не гнушаются никакими методами. А то, что исполнителями этого теракта сейчас могут называть Украину, не снимает ответственности с заказчиков и получателей выгоды от подрыва газопроводов», — сказал депутат.