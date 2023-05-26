Спецпредставитель Китая прибыл в МИД России для переговоров по Украине
Китайский спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй приехал в МИД России, где проведет переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Как ранее заявляли в МИД РФ, Ли Хуэй встретится с заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным, а также будет принят главой внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.
Напомним, что ранее Ли Хуэй провел политическое турне, в ходе которого посетил Украину, Польшу, Францию, Германию и Бельгию. Там он обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса.
План Пекина по мирному урегулированию, который был предложен в феврале 2023 года, включает в себя 12 пунктов. В числе прочего там есть призыв к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, а также решению гуманитарного кризиса на Украине.