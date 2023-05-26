МИД России высказал дипломатам из США протест из-за заявлений об ударе по Крыму

В МИД России вызвали старших дипломатов американской дипмиссии в Москве, где им заявили «решительный протест по поводу неприемлемых высказываний» помощника по нацбезопасности президента США Джейка Салливана. Тот говорил о том, что Вашингтон не выступал против ударов Украины по территориям, которые международное сообщество считает украинскими — то есть, по Крыму. Об этом говорится на сайте МИД.

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По мнению ведомства, Салливан «фактически одобрил удары вооруженных формирований режима в Киеве по российской территории, включая Республику Крым и Белгородскую область».

«Уверения американских официальных лиц о том, что США не поощряют подобные атаки на Россию, лицемерны и лживы, учитывая прямые материальные доказательства использования поставляемых для нужд ВСУ Пентагоном вооружений и техники», — возмутились в МИД.