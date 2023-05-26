$79.98+0.0285.88-0.32

Предложение о новом статусе Украины в отношениях с НАТО объяснили

Повышение статуса партнера Украины в НАТО является не более чем словесной интервенцией, нацеленной на поддержание интереса мирового сообщества к теме конфликта. Содержательные изменения для страны в этом направлении маловероятны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Леви.

«Повышение статуса Украины как партнера НАТО нужно только для того, чтобы поддерживать повестку. Содержательно в новых статусах ничего нового нет. Если в рамках новых соглашений есть что-то о вопросах координации, взаимодействии, информационном то это уже и так реализуется. Мы и так понимаем, что НАТО полностью задействована в украинском конфликте», — заметил Леви.

По мнению политолога, поддержка Украины держится исключительно на информационной войне. Как только интерес к конфликту в мире угаснет, внимание общества переключится, закончится и поддержка. Именно для этого, уверен Леви, необходимо создание новых информационных поводов, таких, как повышение статуса Украины в альянсе.

«На деле у Украины нет самостоятельной экономики, бюджета, экспорта, работающей налоговой и социальных систем. Говорить, что эта страна может вступить в премиальный военный союз, где бремя финансовой ответственности чудовищно велико, абсурдно. Ее там никто не ждет», — заключил политолог.

Ранее сообщалось, что страны НАТО намерены предложить Украине обновленный формат отношений и повысить ее статус как партнера, чтобы продемонстрировать поддержку ее заявки на членство, но не предложить ускоренного вступления. Отмечается, что в таком случае Украина станет полноправным членом Совета Украина — НАТО.

11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий