«Повышение статуса Украины как партнера НАТО нужно только для того, чтобы поддерживать повестку. Содержательно в новых статусах ничего нового нет. Если в рамках новых соглашений есть что-то о вопросах координации, взаимодействии, информационном то это уже и так реализуется. Мы и так понимаем, что НАТО полностью задействована в украинском конфликте», — заметил Леви.