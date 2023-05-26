Рябков сообщил о периодических телефонных контактах между Россией и США

"Все соответствующие каналы связи [между Россией и США] не просто в наличии, они периодически тестируются, там проводятся определенные технические процедуры, для того чтобы удостовериться в работоспособности таких каналов связи, и созвоны на ответственном уровне между Москвой и Вашингтоном для обсуждения конкретики тех или иных ситуаций периодически, точнее эпизодически, тоже происходят, другое дело, что мы не видим с той стороны готовности заняться по-серьезному тематикой выправления отношений", - сказал он.