$79.98+0.0285.88-0.32
21 минуту назад

Рябков сообщил о периодических телефонных контактах между Россией и США

ТАССиещё 1

Телефонные контакты между Россией и Соединенными Штатами периодически происходят, но Вашингтон не демонстрирует готовность к "выправлению" отношений. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", опубликованном в пятницу.

Рябков сообщил о периодических телефонных контактах между Россией и США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Все соответствующие каналы связи [между Россией и США] не просто в наличии, они периодически тестируются, там проводятся определенные технические процедуры, для того чтобы удостовериться в работоспособности таких каналов связи, и созвоны на ответственном уровне между Москвой и Вашингтоном для обсуждения конкретики тех или иных ситуаций периодически, точнее эпизодически, тоже происходят, другое дело, что мы не видим с той стороны готовности заняться по-серьезному тематикой выправления отношений", - сказал он.

Рябков отметил, что Россия, заявив о своей готовности обсуждать с США любые вопросы на условиях взаимного уважения и равноправия, не склонна "бегать за американцами, их упрашивать и уговаривать".

"В конце концов, наша история с точки зрения ее сегмента отношений с США весьма поучительна, и в ряде случаев, я думаю, есть основания говорить в прямом смысле слова о недоговороспособности Вашингтона. И в ряде случаев мы сделаем вывод о том, что на каком-то отрезке, наверное, пауза в диалоге - лучше, чем его продолжение, но это все является предметом постоянной текущей оценки плюсов и минусов", - заключил высокопоставленный дипломат.

Политика,Сергей Рябков,МИД России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий