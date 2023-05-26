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Медведев назвал невозможными переговоры с Украиной при Зеленском

Переговоры с Украиной невозможны, пока у ее власти находится Владимир Зеленский. Такое мнение высказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, его цитирует ТАСС.

Медведев назвал невозможными переговоры с Украиной при Зеленском
© РИА Новости

«Все всегда заканчивается переговорами, и это неизбежно, но пока эти люди у власти, ситуация для России не поменяется с точки зрения переговоров», — сказал политик.

Он считает, что конфликт может растянуться на десятилетия, если не уничтожить нацизм в нынешней Украине. В связи с этим важно изучать все мирные планы, которые предлагают разные страны.

Последние очные переговоры России и Украины прошли в конце марта 2022 года в Стамбуле. По результатам встречи было заявлено, что Москва получила подтверждение намерений Киева отказаться от курса на вступление в НАТО. После этого несколько раундов прошли в онлайн-формате, а затем переговоры прекратились. Впоследствии Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Владимиром Путиным.

Впоследствии президент России заявил, что Россия, в отличие от оппонентов, не отказывается от переговоров по ситуации вокруг Украины. Он подчеркнул, что российская сторона всегда стремится к разрешению споров мирными средствами, однако ее оппоненты настроены по-другому.

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