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Обнародована записка Жириновского о Березовском, Явлинском и Немцове

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов опубликовал в своем телеграм-канале записку из архива основателя партии Владимира Жириновского. В ней он рассказал, «что погубило» бизнесмена Бориса Березовского и политиков Григория Явлинского и Бориса Немцова.

Обнародована записка Жириновского о Березовском, Явлинском и Немцове
© globallookpress.com

«Что погубило: Березовского — жадность, Явлинского — упрямство, Немцова — радикализм», — подчеркивается в записке Жириновского.

Чернышов заявил, что солидарен с мнением Жириновского.

О том, что в ходе работы с архивами были найдены несколько записок с ранее необнародованными мыслями Жириновского, Чернышов заявил 16 мая.

Основатель ЛДПР указал на то, что в будущем произойдет четыре великих события. Так, Жириновский не исключал того, до 2040 года может состояться объединение «в границах славянского мира».

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