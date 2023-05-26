Обнародована записка Жириновского о Березовском, Явлинском и Немцове
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов опубликовал в своем телеграм-канале записку из архива основателя партии Владимира Жириновского. В ней он рассказал, «что погубило» бизнесмена Бориса Березовского и политиков Григория Явлинского и Бориса Немцова.
«Что погубило: Березовского — жадность, Явлинского — упрямство, Немцова — радикализм», — подчеркивается в записке Жириновского.
Чернышов заявил, что солидарен с мнением Жириновского.
О том, что в ходе работы с архивами были найдены несколько записок с ранее необнародованными мыслями Жириновского, Чернышов заявил 16 мая.
Основатель ЛДПР указал на то, что в будущем произойдет четыре великих события. Так, Жириновский не исключал того, до 2040 года может состояться объединение «в границах славянского мира».