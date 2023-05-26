Обнародована записка Жириновского о Березовском, Явлинском и Немцове

О том, что в ходе работы с архивами были найдены несколько записок с ранее необнародованными мыслями Жириновского, Чернышов заявил 16 мая.

Основатель ЛДПР указал на то, что в будущем произойдет четыре великих события. Так, Жириновский не исключал того, до 2040 года может состояться объединение «в границах славянского мира».