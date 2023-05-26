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Песков рассказал о летнем отпуске Путина

Лето президента России Владимира Путина уже расписано рабочими встречами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков рассказал о летнем отпуске Путина
© РИА Новости

«Пока все лето уже во многом расписано, рабочие моменты», — заявил Песков в беседе с агентством «Лайф».

Он отметил, что все равно нужно немного отдохнуть.

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Песков еще не в курсе о планах сотрудников Администрации Президента на отпуск. Но он подчеркнул, что отдыхать в недружественные страны никто не полетит.

Ранее Песков заявлял, что у президента РФ Владимира Путина не бывает каникул. Последний раз Путин был в отпуске в сентябре 2021 года. Он с министром обороны РФ Сергеем Шойгу отдыхали в сибирской тайге. Они видели маралов, занимались рыбалкой, гуляли по лесу и горам, а также катались на вездеходе и катере и ночевали в палатках.

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