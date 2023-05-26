Песков рассказал о летнем отпуске Путина

Песков еще не в курсе о планах сотрудников Администрации Президента на отпуск. Но он подчеркнул, что отдыхать в недружественные страны никто не полетит.

Ранее Песков заявлял, что у президента РФ Владимира Путина не бывает каникул. Последний раз Путин был в отпуске в сентябре 2021 года. Он с министром обороны РФ Сергеем Шойгу отдыхали в сибирской тайге. Они видели маралов, занимались рыбалкой, гуляли по лесу и горам, а также катались на вездеходе и катере и ночевали в палатках.