В посольстве РФ заявили о сотрудничестве с Финляндией по разморозке счетов

МИД России и Финляндии работают над решением вопроса, связанного с разморозкой счетов посольств. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на российское посольство в Хельсинки.

Дипломаты подчеркнули, что говорить о конкретных сроках и способах решения проблемы пока рано.

В посольстве РФ заявили о готовности Москвы к диалогу, выразив надежду, что финские власти также настроены конструктивно.

В финском посольстве в России «Известиям» подтвердили, что МИД Финляндии «продолжает прояснять этот вопрос» с российскими коллегами.

Несколько дней назад посольство Финляндии в Москве и петербургское генконсульство столкнулись с заморозкой счетов. В России подчеркнули, что такие ограничения были введены в качестве ответной меры.

С осени 2022-го сотрудники посольства РФ в Хельсинки могут пользоваться лишь одним банком. Кроме того, на перевод денег на счет посольства уходит много времени, а «фактически запретительная» комиссия составляет пять тысяч евро независимо от размера перевода.