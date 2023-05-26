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Медведев призвал Маска изменить Конституцию США и стать президентом

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что американскому бизнесмену Илону Маску стоит начать кампанию по изменению второй статьи конституции США, чтобы стать президентом. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил во время своего визита во Вьетнам.

Медведев призвал Маска изменить Конституцию США и стать президентом
© РИА Новости

Журналисты спросили у зампреда Совбеза, хотели бы в Кремле видеть Маска в качестве будущего президента США. Политик отметил, что бизнесмен не может баллотироваться, поскольку у него не натуральное происхождение. По этой причине ему стоит начать общественную кампанию за изменение конституции.

«Маск оказался неожиданно нашим парнем», — добавил Медведев.

Напомним, что вторая статья конституции США определяет функции, полномочия и порядок формирования исполнительной ветви власти, в том числе должность президента США, вице-президента и назначаемых президентом США чиновников. Она утверждает, что люди, которые не являются гражданами США по праву рождения или гражданами на момент принятия конституции, не могут занимать должность президента.

Маск родился и вырос в Претории, столице ЮАР. Сейчас, кроме гражданства ЮАР, он имеет паспорта Канады и США.

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