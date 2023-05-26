Медведев предупредил, в каком случае Украину ждет превентивный удар

Если Запад примет решение предоставить Украине ядерное оружие, то России надо будет наносить превентивный удар, утверждает заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА Новости.

При обсуждении Европы и Соединенных Штатов с журналистами российский политик допустил, что в сложившейся ситуации "и самолеты киевскому режиму вполне дадут", а также украинская сторона может получить в свое распоряжение ядерное оружие.

"Но тогда это будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдет до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар", - подчеркнул Медведев.

Как добавил политик, англосаксы все еще не осознают, что могут быть подобные последствия при поставках вооружения Украине.

Ранее на Украине заявили о невыполнении госкомпаниями обязательств по миллиардным контрактам.