Володин посоветовал странам найти альтернативу доллару

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что государствам, которые зависят от американского доллара, следует уже сегодня найти альтернативу данной валюте.

По его словам, если западные страны не хотят разрушить свою экономику в будущем, то им придется подумать об использовании другой валюты. Таким образом политик оценил недавнюю информацию о том, что колоссальный госдолг США скорее всего повлечет за собой дефолт.