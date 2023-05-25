Путин: ситуация в Карабахе развивается в сторону урегулирования

Президент России Владимир Путин считает, что ситуация между Азербайджаном и Арменией движется к урегулированию, хотя есть некоторые сложности. По мнению главы российского государства, остающиеся технические препятствия по транспортным коммуникациям преодолимы, "по большому счету их не существует".

"В целом, на мой взгляд, несмотря ни на какие сложности и проблемы, которых еще достаточно, все-таки ситуация развивается в направлении урегулирования", - сказал Путин, открывая в четверг переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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Президент РФ уточнил, что "одно из этих направлений - это работа по транспортным коммуникациям". "Сейчас мы только с глазу на глаз втроем достаточно подробно об этом говорили, и есть до сих пор неурегулированные вопросы, но, на мой взгляд, - мы разговаривали об этом и с коллегами с азербайджанской стороны, и с коллегами с армянской стороны - они носят чисто технический характер", - подчеркнул российский лидер.

"Мы подробно обсуждали эту тему, вопрос в терминологии. Конечно, за этими терминами должно стоять точное понимание реалий и событий, которые последуют за подписанием соответствующих документов", - пояснил Путин.

"Но на мой взгляд, и наш взгляд - имею в виду взгляд всех нас троих: премьер-министра Армении, президента Азербайджана - это преодолимые препятствия, по большому счету их не существует, это чисто технические вопросы", - отметил президент РФ.