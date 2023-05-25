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Путин: ситуация между Арменией и Азербайджаном развивается в сторону урегулирования

Президент России Владимир Путин считает, что ситуация между Азербайджаном и Арменией движется к урегулированию, хотя есть некоторые сложности. По мнению главы российского государства, остающиеся технические препятствия по транспортным коммуникациям преодолимы, "по большому счету их не существует".

Путин: ситуация в Карабахе развивается в сторону урегулирования
© ТАСС

"В целом, на мой взгляд, несмотря ни на какие сложности и проблемы, которых еще достаточно, все-таки ситуация развивается в направлении урегулирования", - сказал Путин, открывая в четверг переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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Президент РФ уточнил, что "одно из этих направлений - это работа по транспортным коммуникациям". "Сейчас мы только с глазу на глаз втроем достаточно подробно об этом говорили, и есть до сих пор неурегулированные вопросы, но, на мой взгляд, - мы разговаривали об этом и с коллегами с азербайджанской стороны, и с коллегами с армянской стороны - они носят чисто технический характер", - подчеркнул российский лидер.

"Мы подробно обсуждали эту тему, вопрос в терминологии. Конечно, за этими терминами должно стоять точное понимание реалий и событий, которые последуют за подписанием соответствующих документов", - пояснил Путин.

"Но на мой взгляд, и наш взгляд - имею в виду взгляд всех нас троих: премьер-министра Армении, президента Азербайджана - это преодолимые препятствия, по большому счету их не существует, это чисто технические вопросы", - отметил президент РФ.

Путин высказался о договоренностях Армении и Азербайджана

Путин выразил признательность азербайджанской и армянской сторонам "за оперативную реакцию на предложение провести очередную встречу". Он рассчитывает, что "это будет хорошим прологом к практическому решению некоторых вопросов", о которых страны давно говорят. "Именно в этом нашем формате удалось много добиться", - указал Путин, напомнив, что "осенью 2020 года были не только прекращены боевые действия, а затем и запущена работа по разблокированию экономических и транспортных коммуникаций, по делимитации границы". "За это время произошло много событий", - констатировал президент РФ

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