МИД России пригрозил срывом зерновой сделки

В МИД России заявили, что сроки зерновой сделки истекут 17 июля, если Россельхозбанк не подключат к SWIFT. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Если "Россельхозбанк" не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других "системных" проблем, блокирующих наш сельхозэкспорт, то "черноморской инициативе" также придется подыскивать альтернативы", - говорится в заявлении.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Россия нарушает условия зерновой сделки, при этом не подтверждая намерение Запада выполнять свои обязательства в рамках договоренностей. По словам Миллера, в настоящее время Россия отказывается пускать суда в один из этих трех портов, через которые с Украины вывозится продовольствие. Представитель Госдепа назвал это явным нарушением российской стороной обязательств в рамках черноморской инициативы. Миллер отметил, что угрозы выхода из сделки чреваты ростом цен на продовольствие в мире, а также сокращением доступности продовольствия для уязвимых слоев населения в мире.