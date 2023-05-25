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Медведев назвал три варианта «распада Украины»

России нужен сценарий окончания СВО, при котором народ центральных и бесхозных областей Украины войдет в состав России и завершение конфликта будет иметь гарантии его невозобновления. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев назвал три варианта «распада Украины»
© РИА Новости

Свой пост он посвятил сценариям исчезновения Украины и рискам возобновления конфликта в Европе и в мире.

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«Все зависит от пути, по которому пойдет процесс распада этого умирающего государства вследствие проигранного военного конфликта. Их два. Либо путь относительно медленной эрозии украинской государственности с постепенной утратой остающихся элементов госсуверенитета. Либо путь ее моментального коллапса с одновременной аннигиляцией всех признаков государственности. В любом случае после такого распада вероятны три варианта развития событий», — написал Медведев.

Первый сценарий, по его мнению, заключается в том, что западные области Украины перейдут под контроль ряда государств Евросоюза, но также останется «ничейная» территория между РФ и уже ЕС, которая объявит о преемстве от прежней страны и намерении возвратить «всеми способами» земли, вошедшие в состав России. Также «новая Украина» немедленно заявит о желании вступить в Евросоюз и НАТО, что спустя короткое время возобновит конфликт, который превратится в «перманентный, но с угрозой быстрого перетекания в полноценную третью мировую войну», уверен зампред Совбеза.

Во втором варианте событий Украина полностью исчезнет в процессе раздела между РФ и рядом стран ЕС. При этом в «изгнании в одном из государств Европы» сформируется правительство Украины, которое сохранит свою террористическую активность. Кроме того конфликт прекратится «с разумными гарантиями его невозобновления в ближайшей перспективе», поэтому его риск и дальнейшее перерастание в мировую войну можно считать «умеренным», считает Медведев.

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«Третий. Западные земли Украины присоединяются к ряду стран ЕС. Народ центральных и некоторых иных бесхозяйных областей Украины в рамках первой статьи Устава ООН немедленно заявляет о своем самоопределении путем вступления в РФ. Его просьба удовлетворяется, и конфликт завершается с достаточными гарантиями его невозобновления в долгосрочной перспективе», — добавил он.

По словам Медведева, других вариантов «нет» и это «всем понятно». Он отметил, что РФ «может временно устроить второй вариант, но нужен третий».

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