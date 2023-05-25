В Москве начались переговоры Путина и Пашиняна
В Кремле стартовали переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что они ведут беседу в Большом Кремлёвском дворце. Одной из тем беседы, как предполагается, станет урегулирование вокруг Нагорного Карабаха.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин 25 мая проведёт отдельные двусторонние встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.