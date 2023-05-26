В Госдуме выступили против появления отцовского капитала

В России при рождении ребенка материнский семейный капитал полагается по физиологическим причинам, потому что женщина вынашивает и рожает ребенка, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» она оценила идею введения отцовского капитала.

Ранее с соответствующей инициативой выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он предложил выплачивать мужчине, находящемуся в зарегистрированном браке, за рождение ребенка 500 тысяч рублей и по 1 миллиону за каждого ребенка после третьего. По мнению парламентария, мера может стать одним из способов поднять демографию в стране.

Видео дня

При рождении ребенка в России на сегодняшний день полагается единовременная выплата в размере 22 909 рублей, сообщила Бессараб. По ее словам, с начала года ее получили уже 370 тысяч семей, и на эти цели из федерального бюджета было израсходовано 8,8 миллиарда рублей. Кроме того, при рождении ребенка полагается материнский семейный капитал.

Программа в России действует с 2007 года, отметила собеседница «Ленты.ру». С 2016 года материнский семейный капитал индексируется, а с 2021 индексируется на реальные значения инфляции, а не на прогнозные, как это было раньше.

«Сегодня отцы имеют право на получение материнского семейного капитала в случае смерти матери, в случае если она не являлась гражданкой Российской Федерации. Все это редкие случаи. Я придерживаюсь точки зрения, что это правильное решение, потому что именно на мать и материнство возложена самая большая надежда государства по рождению детей и их воспитанию», — подытожила парламентарий.

Ранее в Кремле констатировали, что демографическая ситуация в России тяжелая и принимаемые для ее улучшения меры пока не дали желаемого результата. Как говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, волшебной таблетки или панацеи для решения этого вопроса нет.