В Совбезе заявили о намерениях США справиться с Китаем и Россией

В США полагают, что смогут справиться с Россией, а после этого взяться за Китай как за другой центр многополярного мира. Такое мнение в четверг, 25 мая, озвучил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев, его цитирует РИА Новости.

Комментируя свою точку зрения, Патрушев заявил, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы ослабить Москву и Пекин, которые являются центрами многополярного мира.

«Если они считают, могут справиться с Россией, следующая их задача, которую им сложно решать параллельно — это Китай», — отметил он.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что в России знают о том, что Соединенные Штаты «делают на границе Китая с Тайванем». Он добавил, что с позицией Пекина относительно Тайваня сложно не согласиться.