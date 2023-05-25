$79.97-0.2086.20-0.35

В МИД объяснили задержку выдачи загранпаспортов за рубежом ограничениями стран

Задержки с выдачей готовых заграничных паспортов в дипломатических представительствах и консульских учреждениях России за рубежом связаны с ограничительными мерами, введенными властями ряда стран. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил консульский департамент МИД РФ.

В МИД РФ объяснили задержки с выдачей загранпаспортов за рубежом
© РИА Новости

Там пояснили, что доставка заявлений о выдаче паспорта и самих документов в учреждение осуществляется посредством дипломатическо-курьерской связи министерства иностранных дел России. Однако на данный момент в ряде стран она затруднена из-за введения их властями ограничительных мер.

В каких случаях у россиянина могут изъять загранпаспорт

«Если Вы подали заявление на выдачу биометрического паспорта (сроком действия 10 лет), и статус его готовности в личном кабинете – 80%, вероятнее всего, ваш документ уже изготовлен и ожидает отправки очередной дипломатической почтой. После поступления паспорта в российские загранучреждения в личном кабинете появится информация о его готовности к выдаче», — отметили в консульском департаменте.

Там также указали, что выдача документов производится в учреждении, куда подавалось соответствующее заявление. На территории России или в другом загранучреждении получить его невозможно.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий