В МИД РФ объяснили задержки с выдачей загранпаспортов за рубежом

В МИД объяснили задержку выдачи загранпаспортов за рубежом ограничениями стран
Задержки с выдачей готовых заграничных паспортов в дипломатических представительствах и консульских учреждениях России за рубежом связаны с ограничительными мерами, введенными властями ряда стран. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил консульский департамент МИД РФ.
Там пояснили, что доставка заявлений о выдаче паспорта и самих документов в учреждение осуществляется посредством дипломатическо-курьерской связи министерства иностранных дел России. Однако на данный момент в ряде стран она затруднена из-за введения их властями ограничительных мер.
«Если Вы подали заявление на выдачу биометрического паспорта (сроком действия 10 лет), и статус его готовности в личном кабинете – 80%, вероятнее всего, ваш документ уже изготовлен и ожидает отправки очередной дипломатической почтой. После поступления паспорта в российские загранучреждения в личном кабинете появится информация о его готовности к выдаче», — отметили в консульском департаменте.
Там также указали, что выдача документов производится в учреждении, куда подавалось соответствующее заявление. На территории России или в другом загранучреждении получить его невозможно.