В МИД РФ объяснили задержки с выдачей загранпаспортов за рубежом

«Если Вы подали заявление на выдачу биометрического паспорта (сроком действия 10 лет), и статус его готовности в личном кабинете – 80%, вероятнее всего, ваш документ уже изготовлен и ожидает отправки очередной дипломатической почтой. После поступления паспорта в российские загранучреждения в личном кабинете появится информация о его готовности к выдаче», — отметили в консульском департаменте.