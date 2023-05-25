Путин предложил создать рейтинговое агентство для Евразии
Президент РФ Владимир Путин предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство, которое оценивало бы кредитоспособность компаний региона. Об этом сообщает РИА Новости.
С таким предложением президент выступил на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Путин заявил, что региональное рейтинговое агентство дало бы ЕАЭС «адекватный оценочный инструментарий» для обслуживания растущей экономической активности.
«Но здесь нужны, конечно, принципиальные подходы, жесткие критерии и умение подчиняться этим критериям. Сделать так, чтобы работа была абсолютно объективной. В этом вся ее ценность», - подчеркнул президент.
Рейтинговое агентство представляет собой компанию, оценивающую финансовую стабильность, надежность и кредитоспособность других компаний (иногда даже государств и регионов). Оценки таких агентств помогают компаниям получить доступ к кредитам и капиталу на лучших условиях, а также позволяют инвесторам принимать решения, стоит ли вкладывать деньги в ту или иную компанию или финансовый инструмент.
Ранее на заседании Высшего Евразийского экономического совета Путин заявил, что странам ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия) необходима более тесная интеграция, чтобы стать экономически сильнее и снизить зависимость от внешней политической конъюнктуры.