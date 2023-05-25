Путин предложил создать рейтинговое агентство для Евразии

«Но здесь нужны, конечно, принципиальные подходы, жесткие критерии и умение подчиняться этим критериям. Сделать так, чтобы работа была абсолютно объективной. В этом вся ее ценность», - подчеркнул президент.

Рейтинговое агентство представляет собой компанию, оценивающую финансовую стабильность, надежность и кредитоспособность других компаний (иногда даже государств и регионов). Оценки таких агентств помогают компаниям получить доступ к кредитам и капиталу на лучших условиях, а также позволяют инвесторам принимать решения, стоит ли вкладывать деньги в ту или иную компанию или финансовый инструмент.