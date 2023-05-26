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Путин предложил объявить пятилетие созидательного труда в России

Президент России Владимир Путин предложил объявить в стране пятилетие созидательного предпринимательского труда. Об этом он заявил в ходе встречи с членами «Деловой России», трансляция которой ведется в Telegram-канале Кремля.

Путин предложил объявить пятилетие созидательного труда в России
© ТАСС

По словам главы государства, указанное пятилетие нужно наполнить конкретной, предметной работой, а не протокольными мероприятиями. В частности, необходимо поработать над улучшением делового и инвестиционного климата.

Кроме того, считает Путин, следует заняться ростом эффективности и модернизацией отраслей экономики, кадрами и профессиональными образованием, новыми форматами государственно-частного партнерства, а также взаимодействием с регионами и муниципалитетами.

«Ждем здесь и содержательных предложений от "Деловой России"», — заключил президент.

В апреле генпрокурор России Игорь Краснов направил Путину предложения регламентировать действия полицейских при проверке бизнесменов. Он рассказал, что сотрудники МВД часто вмешиваются в хозяйственную деятельность российских предприятий и проводят внепроцессуальные проверки, которые не входят в перечень их основных задач.

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